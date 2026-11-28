tekman'da ahşap çatılı ev yangını

Erzurum'un Tekman ilçesi Kırıkhan Mahallesi'nde Seveki Işık’a ait bir ev, saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi:

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahele sonrasında olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

itfaiye çalışması ve hasarın boyutu:

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışması yaklaşık 30 dakika sürdü ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tavan ve çatı kısmının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve ev yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

ERZURUM'UN TEKMAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.