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Karanlıkta yolunu kaybeden motosikletli kayalıklardan AFAD ekiplerince kurtarıldı

Nevşehir Avanos’ta yolunu kaybeden 69 yaşındaki motosikletli, Mezarlık mevkisinde kayalıklardan düşüp AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karanlıkta yolunu kaybeden motosikletli kayalıklardan AFAD ekiplerince kurtarıldı

Avanos'ta kayalıklardan düşen sürücü kurtarıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Mezarlık mevkisi yakınlarında meydana gelen kazada, yolunu kaybederek kayalıklardan uçuruma düşen 69 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yakup K. ekiplerce kurtarıldı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yakup K. (69), karanlıkta yolunu kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan sürücü, olay yerine ulaşmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışma ve soruşturma:

Gelen ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasıyla sürücü düştüğü yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AVANOS İLÇESİNDE YOLUNU ŞAŞIRIP KAYALIKLARDAN DÜŞEN 69 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ EKİPLERCE...

AVANOS İLÇESİNDE YOLUNU ŞAŞIRIP KAYALIKLARDAN DÜŞEN 69 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ EKİPLERCE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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