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Bayrampaşa'da Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti

Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'da Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti

olay yerinde durum:

Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi’nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk bilgiler, alevlerin bir iş yeri bölümünde başladığını, bölgeden yükselen dumanların çevrede görüldüğünü gösteriyor.

itfaiye müdahalesi ve sevk edilen ekipler:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve müdahale başlatıldı. Ekipler, alevlere yönelerek söndürme çalışmaları ile birlikte çevre güvenliğini sağlamak için koordineli hareket ediyor.

neden ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı; bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Yetkililer, olay yerinde gerekli keşif ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor ve gelişmeler doğrultusunda bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların bölgeden uzak durması ve yetkililerin uyarılarına uyması isteniyor. Müdahale çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni bilgiler yetkililerce paylaşıldıkça güncellenecek.

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Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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