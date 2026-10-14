Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş sanayi sitesi'nde yangın, sebep araştırılıyor

olayın kısa özeti:

Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

müdahale çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak ve çevredeki riskleri azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

soruşturma ve izlenecek yol:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor ve gerekli açıklamalar yapılacak.

BAYRAMPAŞA MURATPAŞA BALTAŞ SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN ÇIKTI