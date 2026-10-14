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Bodrum’da 2,5 milyon TL değerindeki yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan sağanak ve saatte 40 km'ye varan rüzgar, 15 metre uzunluğundaki 2,5 milyon TL değerindeki yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum’da 2,5 milyon TL değerindeki yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Bodrum’da 2,5 milyon TL değerindeki yelkenli karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kumbahçe Sahili’nde karaya oturdu. Olay, gece saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşullarının sürmesiyle gerçekleşti.

hava koşulları ve uyarılar:

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından bölgede aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgar hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıktı ve yükselen dalgalar kıyı şeridinde sürüklenmelere neden oldu. Kıyıdaki olumsuz koşullar, teknenin kontrolünü zorlaştırdı ve karaya oturmaya yol açtı.

Karaya oturan teknenin uzunluğu 15 metre olarak kaydedildi. Olayla ilgili kurtarma, çekme veya zarar tespiti çalışmalarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bölgedeki yetkililer ve deniz güvenlik ekipleri olası benzer vakalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bodrum’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor; vatandaşların ve denizdeki kişilerin Meteoroloji uyarılarını takip etmeleri önem taşıyor.

Bodrum’da 2,5 milyon TL’lik yelkenli karaya oturdu

Bodrum’da 2,5 milyon TL’lik yelkenli karaya oturdu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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