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Hayrabolu’da öğrenci yolculuğuna önlem: jandarmadan servis denetimi

Hayrabolu jandarması taşımalı eğitim servislerini denetleyerek sürücülere hız ve hava uyarıları yaptı; öğrencilere emniyet kemeri ve kurallar anlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hayrabolu’da öğrenci yolculuğuna önlem: jandarmadan servis denetimi

Denetim kapsamında yapılan kontroller:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan okul servislerini kapsamlı şekilde kontrol etti. Denetimlerde servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu, araç içi donanım ve işleyiş ile öğrencilerin güvenliğini etkileyen hususlar incelendi.

Sürücü ve öğrencilere verilen uyarılar:

Ekipler, sürücülere özellikle yağış ve sis gibi olumsuz hava koşullarında hızlarını düşürmeleri, trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öğrencilere ise emniyet kemeri kullanmanın önemi ve servis içinde uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı:

Jandarma ekipleri, okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceğini belirterek, güvenli ulaşımın sağlanması için hem sürücüler hem de velilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA HİZMET VEREN OKUL SERVİSLERİ, JANDARMA...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA HİZMET VEREN OKUL SERVİSLERİ, JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN DENETLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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