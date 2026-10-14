Diyarbakır’da avrupa filmleri beş günlüğüne izleyiciyle buluşuyor

etkinlik hakkında:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DTSO Diyarbakır AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, 21-25 Ekim tarihleri arasında Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival, programındaki 16 seçkin film ile beş gün boyunca sinemaseverlere ücretsiz gösterimler sunacak.

seçki ve temalar:

Gösterimde Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve İsveç yapımları yer alıyor. Seçki; komedi, drama, belgesel ve animasyon gibi türlerin yanı sıra aile ve insan ilişkileri, kimlik, değişim ile müzik ve toplumsal meseleleri ele alan yapımlardan oluşuyor.

eş zamanlı program ve destekçiler:

Bu yıl festival, Diyarbakır ile birlikte Antalya, İzmir, Samsun ve Trabzon'da da eş zamanlı olarak gösterimler düzenleyecek. Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri, kültür enstitüleri ve Türkiye genelindeki AB Bilgi Merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

açılış ve izleme fırsatları:

Festivalin açılışı 21 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Etkinlik süresince programda yer alan Avrupa sinemasının güncel örnekleri sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşacak.

organizasyonun mesajı:

DTSO Diyarbakır AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, sinemanın kültürler arasında güçlü bir iletişim alanı oluşturduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Diyarbakır yine sanatla buluşuyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden sinemacıların hikayelerini, dünyalarını ve duygularını Diyarbakır’da izleyicilerle buluşturacağız. Farklı hikayeler, ortak duygular anlayışıyla düzenlediğimiz festivalimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz."

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE DTSO DİYARBAKIR AB BİLGİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 4. AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ, AVRUPA’NIN FARKLI ÜLKELERİNDEN 16 SEÇKİN FİLMİ 21-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA SİNEMASEVERLERLE BULUŞTURACAK. GÖSTERİMLERİN ÜCRETSİZ OLACAĞI FESTİVALİN AÇILIŞI, 21 EKİMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.