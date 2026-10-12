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Karaova'ya yeni yaşam alanı: emekli kafe hizmete girdi

Bodrum Belediyesi, Karaova Mahallesi Mustafa Kallem Parkı'nda Emekli Kafe'yi açtı; kafe uygun fiyatlı, geniş bahçeli ve Bodrum temalı duvarlarla mahalleyi buluşturuyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaova'ya yeni yaşam alanı: emekli kafe hizmete girdi

emekli kafe açıldı:

Bodrum Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi'ndeki Mustafa Kallem Parkı içinde düzenlenen törenle Emekli Kafe hizmete girdi. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Osman Köseoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birim müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

açılış töreni ve yetkililerin sözleri:

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam etti. Başkan Tamer Mandalinci, Karaova'nın üretim ve ticaret açısından merkezi bir yer olduğunu vurgulayarak Emekli Kafe'nin mahalle sakinlerinin bir araya gelip zaman geçirebileceği bir mekan olacağını belirtti. Mandalinci, Konacık Çırkan Mahallesi'nde açılan ilk Emekli Kafe'nin yoğun ilgi gördüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "İsmi Emekli Kafe olsa da bu kafelerimizde 7’den 77’ye bölgede yaşayan her vatandaşımıza yer var. Bizler yaptık, hayata geçirdik. Bundan sonra bu tesislerin sahibi de hâkimi de karar vericisi de sizlersiniz. Sizlerin talep ettiği bu güzel projeleri bir bir hayata geçireceğiz."

kafe özellikleri ve mahalleye etkisi:

Karaova Emekli Kafe, uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek şekilde tasarlandı. Mekânda geniş bir bahçe alanı bulunuyor; duvarlar Bodrum temalı resimlerle süslenmiş ve ziyaretçiler için bir Atatürk köşesi oluşturuldu. Mahalle muhtarı Muhammet Karademir kafenin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış sonrası Başkan Mandalinci ve heyeti, Mustafa Kallem Parkı ile Emekli Kafe'yi gezdi; vatandaşlarla sohbet etti ve parkın futbol sahasında çocuklarla bir araya geldi. Belediye yetkilileri, benzer sosyal alanların mahallelerde birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini amaçladıklarını belirtti.

BODRUM’DA EMEKLİLERE YENİ BULUŞMA NOKTASI

BODRUM’DA EMEKLİLERE YENİ BULUŞMA NOKTASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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