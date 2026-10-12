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Kızılcahamam'da gündelik hayatı paylaşan misafirler: ayılar sokaklara indi

Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan ilçe sokaklarına inen ayılar, ilçe sakinlerinin zaman zaman sokakta karşılaştığı görüntüler oluşturmaya başladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Kızılcahamam'da gündelik hayatı paylaşan misafirler: ayılar sokaklara indi

Kızılcahamam'da ayılar ilçe sokaklarında görülüyor

Ankara'nın ormanlarıyla meşhur Kızılcahamam ilçesinde, daha önce Soğuksu Milli Parkı çevresinde gözlemlenen ayılar artık yerleşim alanlarına daha yakın noktalarda izleniyor. İlçe sakinleri, zaman zaman sokaklarda karşılarına çıkan bu hayvanları gördüklerini aktarıyor.

görüntüler ve tanıklar:

Vatandaşlar sokaklarda karşılaştıkları ayıları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kaydedilen görüntüler, ayıların park bölgesinden mahalle aralarına doğru ilerlediğine işaret ediyor ve bu anlar ilçe sakinleri tarafından kayıt altına alınıyor.

günlük yaşam üzerindeki izlenimler:

İlçe halkı, sokaklarda ayılarla karşılaşılabildiğini belirtiyor; yaşanan gözlemler Kızılcahamam'daki doğal yaşamın yerleşim alanlarıyla yakın ilişkisini tekrar gündeme taşıdı. Sokaklarda ayı görünmesi hem ilçe sakinleri hem de bölgede bulunan ziyaretçiler için beklenmedik anlar yaratıyor.

Gözlemler, daha önce doğa alanlarında görülen ayıların zaman zaman yerleşim bölgelerine indiğini gösteriyor ve bu durum, kent ile orman arasındaki sınırların bazen örtüştüğünü ortaya koyuyor.

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Kızılcahamam'da ayılar ilçe sokaklarına indi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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