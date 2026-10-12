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Çukurova'da dalından sofraya: Sunar Yatırım hasat etkinliğinde üretimi tanıttı

Sunar Yatırım, 10’uncu Adana Lezzet Festivali'nde Hacı Nuri Çomu Çiftliği'ndeki hasat etkinliğinde ziyaretçilere mandalina ve muz toplama deneyimi sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Çukurova'da dalından sofraya: Sunar Yatırım hasat etkinliğinde üretimi tanıttı

Sunar Yatırım hasat etkinliğinde tarım ve lezzeti bir araya getirdi

Sunar Yatırım, 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Hacı Nuri Çomu Çiftliğinde düzenlediği hasat etkinliğiyle ziyaretçileri tarımsal üretim süreçleriyle buluşturdu. Etkinlikte misafirler, bahçeyi yerinde görme ve meyveyi dalından koparma fırsatı yakaladı.

Etkinlikte uygulamalı hasat deneyimi:

Organizasyona Adana’dan ve farklı illerden gelen basın mensupları, influencerlar ve şefler katıldı. Ziyaretçiler, özellikle mandalina ve muz bahçelerinde uygulamalı hasat gerçekleştirdi; ekipler, hasat teknikleri ve ürün bakımına ilişkin bilgiler verdi. Katılımcılar hem tarımsal üretimin günlük pratiğini gözlemledi hem de toplama süreçlerini deneyimledi.

Etkinlik, ziyaretçilere ürünün tarlasından sofraya ulaşana kadar geçen aşamaları görme ve üretimin arkasındaki emeği yakından tanıma imkanı sundu. Bu uygulamalı yaklaşım festivalin yerel tarımı görünür kılma amacını güçlendirdi.

Sunar Yatırım'ın tarıma yaklaşımı:

Sunar Yatırım Stratejik Pazarlama Direktörü Burcu Özaslan, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Adana Lezzet Festivali kapsamında, Sunar Yatırım’a ait Nuri Çomu Çiftliği’nde ziyaretçilerimizi ağırladık. Bugün Adana’dan ve farklı illerde gelen basın mensupları, Influencer ve şefler bizimle birlikte oluyor. Çok güzel bir hasat gerçekleştirdik. Mevsim gereği bugün mandalina ve muz bahçelerimizin ziyareti olacak. Adana tarımı için önemli bir etkinlik. Biz burada çok farklı ürünler üretiyoruz. Köklerimizi unutmadan Çukurova’nın değerli ürünlerine sahip çıkıyoruz. O yüzden Sunar Yatırım için de önemli bir etkinlik".

Özaslan ayrıca şirketin tarım ve sanayi entegrasyonuna vurgu yaparak, tarım sektörünün ekonomi içindeki önemine dikkat çekti: "Bir ülkenin tarımı olmadan gelişmesi çok zor. Uzun yıllardan beridir bahçecilik yapıyoruz ve bu alanda ihracatlarımız var. Bu açıdan toprağımıza ve Çukurova tarımına sahip çıkmak çok önemli."

Etkinlikte konuşan NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, kurumun kuruluş öyküsüne değindi ve katılımcılara üretim süreçlerini aktarmayı amaçladıklarını belirtti: NÇS Tarım’ın 2006 yılında Hacı Nuri Çomu tarafından Sunar Yatırım bünyesinde kurulduğunu dile getirerek, "NÇS Tarım, kendi arazileri üzerine kurulmuştur. Bu hasadı sizin de görmeniz için sizleri davet ettik. Nasıl yapıldığını sizlere anlatacağız. Ekip arkadaşlarımız da size bu konuda destek olacak" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında düzenlenen bu tür etkinlikler, bölgesel tarımın ve yerel lezzetlerin ön plana çıkmasını sağlarken, firmaların üretime dair şeffaf iletişim kurmasına da olanak tanıyor. Sunar Yatırım'ın organizasyona katılımı, Çukurova tarımına ve ürün çeşitliliğine verilen önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SUNAR YATIRIM, 10’UNCU ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA HACI NURİ ÇOMU ÇİFTLİĞİ’NDE...

SUNAR YATIRIM, 10’UNCU ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA HACI NURİ ÇOMU ÇİFTLİĞİ’NDE DÜZENLEDİĞİ HASAT ETKİNLİĞİNDE ZİYARETÇİLERİ TARIMSAL ÜRETİMLE BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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