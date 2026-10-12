Kadife sancakla geçmişe açılan kapı: 130 yıllık Osmanlı eseri ilgi gördü

antika günleri çankaya'da kapalı alanda gerçekleşti:

Ankara Çankaya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Antika Günleri, Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından kapalı alanda iki gün süreyle organize edildi. Etkinlikte pazarlarda nadiren görülen parçalar ve Osmanlı dönemine ait eserler öne çıktı. Organizasyona 80 esnaf katıldı; kapalı alan tercih edilmesi, hem esnafa hem ziyaretçilere güvenli bir ortam sağladı.

Dernek Başkanı Şükrü Sarı, etkinliğin amacını antika kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve organizasyonu Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olarak açıkladı. Sarı, pazar ortamında getirilemeyen, korunması gereken eserlerin sergilenmesinin bu tür kapalı organizasyonlarla mümkün olduğunu vurguladı.

130 yıllık kadife sancak ve kökeni:

Etkinlikte en çok ilgi çeken eserler arasında, 1890'lı yıllara tarihlenen kadife bir Osmanlı sancağı yer aldı. Sancağı sergileyen koleksiyoner Köksal Gülcemal, ürünün bir kısmını İzmir'de bir esnaftan takasla, bir kısmını ise nakit ödemeyle edindiğini belirtti. Gülcemal, sancak için "dergah sancağı" tanımını kullandı ve bu topluluğun Kuva-yi Milliye ile yola çıkan bir grup olduğuna değindi.

Gülcemal, sancağın nadir bir örnek olduğunu, aynı türde ipek üzerine olan ikinci bir parça bulunduğunu ancak kadife üzerine olanın bu türde tek örnek olduğunun altını çizdi. Ziyaretçiler arasında ürünün tarihselliği ve korunmuşluğu nedeniyle yoğun bir ilgi gözlemlendi.

semboller ve ziyaretçi ilgisi:

Sancak üzerindeki sembollerin anlamı da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Sancak ortasındaki yarım hilalin İslamiyet'i temsil ettiği, yıldızların ise o dönemde bilinen yedi Türk cumhuriyetini işaret ettiği aktarıldı. Organizasyonda sergilenen eserlerin hem estetik hem de tarihsel değerleri, antika kültürüne dair farkındalığı artırdı.

Etkinlik yetkilileri ve katılımcılar, benzer organizasyonların sürdürülmesi halinde antika pazarının ve kültürünün daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyor. Dernek, bu tür kapalı sergilerin hem eserlerin korunması hem de koleksiyoncuların buluşması açısından önemine dikkat çekti.

130 YILLIK OSMANLI SANCAĞI VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU.