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Karapınar'da ağaçların arasından yaklaşan şüpheli kamyoneti ateşe verdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki 42 AG 936 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz bir kişinin benzini döküp çakmakla ateşe vermesi sonucu yandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da ağaçların arasından yaklaşan şüpheli kamyoneti ateşe verdi

Olayın detayları:

Konya'nın Karapınar ilçesi İpekçi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, araç sahibi A.G.'ye ait 42 AG 936 plakalı kamyonet kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin ağaçların arasından gelerek kamyonetin yanına yaklaştığı, yanında getirdiği benzini aracın üzerine döktüğü ve çakmakla aracı ateşe verdiği görülüyor. Alevlerin kısa sürede yükselmesinin ardından şüphelinin motosiklet ile bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Soruşturma sürüyor:

Yangına müdahale eden ekipler söndürme çalışmalarını yürüttü, polis ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor ve ekipler görüntüler ile tanık beyanlarını değerlendiriyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR KAMYONET, BİR ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANARAK...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR KAMYONET, BİR ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANARAK YAKILDI. OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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