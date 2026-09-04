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Yozgat'ta Dörtyol mevkiinde çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Dörtyol mevkiinde A.B. idaresindeki 66 ADN 532 plakalı otomobille çarpışan çekme belgeli motosiklet sürücüsü Ali Osman Seyran, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:56

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta Dörtyol mevkiinde çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Yozgat kent merkezinde, Dörtyol mevkiinde meydana gelen kazada çekme belgeli motosiklet sürücüsü Ali Osman Seyran ile A.B. idaresindeki 66 ADN 532 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali Osman Seyran, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve ilk müdahale:

Emniyet ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti ve olay yerinde ilk tespitleri gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen sürücüye hastanede gerekli müdahaleler uygulandı.

Cenaze töreni:

Ali Osman Seyran için Çapanoğlu Büyük Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi ve cenaze Taşocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİ OSMAN SEYRAN İÇİN ÇAPANOĞLU BÜYÜK CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

ALİ OSMAN SEYRAN İÇİN ÇAPANOĞLU BÜYÜK CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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