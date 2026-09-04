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Mazgirt'te el yaralanması sonrası hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki kadın, ilk müdahalenin ardından el cerrahisi için ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mazgirt'te el yaralanması sonrası hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

Olayın gelişimi:

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki kadın için sağlık ekiplerine ihbar yapıldı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hastayı stabil hale getirdikten sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Hastanenin acilinde yapılan muayene ve tetkiklerde, hastanın tedavisinin devamı için el cerrahisi uzmanlığına ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Yerel kaynaklar ve sağlık ekiplerinin değerlendirmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için sevk kararı alındı.

Tıbbi değerlendirme ve sevk:

Hastanın durumu ve gerekli uzmanlık göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle sevk işlemi planlandı. Hasta, nakil için hazırlanıp ambulans helikoptere alınarak Malatya'ya yönlendirildi.

Sevk edilen hasta, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırıldı ve tedavisinin orada sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, hastanın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilginin tedavi sürecinin ardından paylaşılacağını açıkladı.

TUNCELİ’NİN MAZGİRT İLÇESİNDE EL PARMAKLARINDAN YARALANAN 28 YAŞINDAKİ KADIN, TUNCELİ DEVLET...

TUNCELİ’NİN MAZGİRT İLÇESİNDE EL PARMAKLARINDAN YARALANAN 28 YAŞINDAKİ KADIN, TUNCELİ DEVLET HASTANESİ’NDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANS HELİKOPTERLE MALATYA’YA SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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