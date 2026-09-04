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Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Dr. Halil Ürün Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu ticari taksi devrildi, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Konya'da iki aracın karıştığı kazada ticari taksi devrildi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Ecdat Parkı önündeki Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir ticari taksi yol ortasına devrildi. Kazada diğer araç ise savrularak yol kenarında park halinde bulunan zabıta aracına çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, çarpışma henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yaralanan kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Trafik akışı ve güvenlik önlemleri:

Ticari taksinin yol ortasına devrilmesi nedeniyle Dr. Halil Ürün Caddesi'nde trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı ve çevre düzenlemesi yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden tamamen trafiğe açıldı.

KONYA&#039;NIN İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA TİCARİ TAKSİ YOL ORTASINA DEVRİLİRKEN, DİĞER ARAÇ...

KONYA'NIN İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA TİCARİ TAKSİ YOL ORTASINA DEVRİLİRKEN, DİĞER ARAÇ YOL KENARINDA BULUNAN ZABITA ARACINA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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