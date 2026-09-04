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Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'de çıkan yangında hasar gören tekstil fabrikasının depo kısmına ait yeni görüntüler, bölgedeki hasarın ve işletme kaybının boyutunu ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

kayseri'de depo bölümünden gelen görüntüler olayın boyutunu gösteriyor

Kayseri'de alevler sırasında zarar gören tekstil fabrikasının depo kısmına ait görüntüler yayımlandı. Kaydedilen görüntülerde depo içinde oluşan hasar, kararmış yüzeyler ve raflardaki düzensizlik dikkat çekiyor.

görüntülerin öne çıkardığı unsurlar:

Görüntüler, depo alanındaki yapı ve stok düzeninde göze çarpan bozulmaları ortaya koyuyor. Kayıtlarda, depo içindeki bazı bölümlerin yoğun ısı etkisiyle değişime uğradığı, yüzeylerde is ve yanık izlerinin bulunduğu görülüyor. Bu durumun stok kayıtları ve üretim hattı üzerinde doğrudan etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

sonrası için olası etkiler ve takip:

Yayımlanan görüntüler, fabrikanın depo bölümünde yapılacak hasar tespiti ve temizleme çalışmalarına ön hazırlık niteliği taşıyor. Depodaki stok kayıpları ve altyapı zararları, işletmenin tedarik zinciri ve üretim kapasitesi açısından etkiler yaratabilir; bu etkilerin boyutu, yapılacak detaylı incelemelerle netleşecek. Olayla ilgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği, resmi açıklamalar ve yetkili ekiplerin raporlarıyla takip ediliyor.

Görüntüler kamuoyuna yansıdıkça, hasarın tam boyutu ve atılacak adımlar daha net ortaya çıkacak.

Kayseri&#039;deki yanan tekstil fabrikasının depo kısmı böyle görüntülendi

Kayseri'deki yanan tekstil fabrikasının depo kısmı böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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