Karapınar'da kavşakta yaşanan çarpışma iki kişiyi yaraladı

Kaza detayı:

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, O.B. idaresindeki 42 BCF 438 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen F.S. yönetimindeki 42 AZK 784 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ile yolcusu zarar gördü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada motosiklet sürücüsü F.S. ile yanındaki M.E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ve/veya polis ekiplerince tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.