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Fidan ve Wang Yi Bakü'de bölgesel işbirliğini masaya yatırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini görüştü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan ve Wang Yi Bakü'de bölgesel işbirliğini masaya yatırdı

görüşmenin kapsamı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin CICA 7. Zirvesi kapsamında yaptığı ikili temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

Toplantı sırasında taraflar, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumu ile bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Karşılıklı temasların sürdüğü vurgulandı ve diplomatik kanalların güçlendirilmesine yönelik üst düzey diyalogun önemi öne çıkarıldı.

gündem ve öncelikler:

Görüşmede, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi çerçevesinde ele alınan bölgesel güvenlik ve işbirliği gündemleri de konuşuldu. Taraflar, istikrar ve karşılıklı anlayışın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda, görüşmenin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel meselelerde yapıcı işbirliğinin sürdürülmesi açısından değerli olduğu ifade edildi. Toplantı, Bakü temasları kapsamında planlanan ikili görüşmeler dizisinin bir parçası olarak kayda geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü&#039;de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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