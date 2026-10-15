Sarıyer fabrikasında sel: 24 saat mahsur kalan işçiler ekiplerce kurtarıldı

Fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası etkili olan sağanak yağış, Sarıyer'de bir derenin taşmasına yol açtı ve çevredeki bir fabrikayı su bastı. Fabrikada çalışanlar, suyun yükselmesiyle birlikte yaklaşık 24 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

Derenin taşması sonucu oluşan su baskını gece boyunca devam etti. Uzun süren çalışmaların ardından kurtarma ekipleri devreye girdi; suyun çekilmesiyle birlikte fabrikada mahsur kalanlar güvenli bölgelere sevk edildi. Olay yerinden havadan çekilen görüntüler, suların çekildiği alanın boyutunu gösterdi.

Görgü tanıklarının anlatımı:

Mahsur kaldıklarını anlatan bir vatandaş, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. OYAK’ın kepçesi geldi bizi aldı" dedi.

Başka bir vatandaş ise kurtarılma anını, "Dün akşamdan beri mahsuruz, OYAK beton geldi bizi kurtardı" sözleriyle aktardı. Her iki ifade de olay sırasında OYAK araçlarının müdahalesine işaret ediyor.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri, benzer su baskını risklerine karşı uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Olayın ardından bölgedeki hasar ve taşkın nedenleriyle ilgili değerlendirmeler için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SULARIN ÇEKİLDİĞİ ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.