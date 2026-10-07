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Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğitim saatleri boyunca okulların çevresinde görev yaparak öğrenci güvenliğini sağlamak ve huzuru korumaya odaklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti

Karasu'da okul çevresinde emniyet önlemleri

Karasu ilçesinde öğrencilerin güvenliğini artırmak ve okul çevresinde huzur ortamını sağlamak amacıyla Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir nöbet uygulaması başlattı. Okul çevrelerinde görev yapan polisler, eğitim-öğretim saatleri süresince görünür bir güvenlik varlığı oluşturarak olası riskleri en aza indirmeye çalıştı.

Nöbet uygulamasının kapsamı:

Ekipler polis sorumluluk bölgesindeki okulların bulunduğu bölgelerde gün boyu görev yaptı; okul çevresindeki hareketliliği takip etti ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede hazır bulundu. Uygulama, eğitim saatleri boyunca okul çevresinde nöbet tutmayı ve gerektiğinde müdahale edebilmeyi kapsadı.

Amaç ve etkisi:

Uygulamanın temel hedefi, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak ve okul çevresinde huzuru korumaktı. Alınan tedbirler, hem olası olayların önlenmesine yönelik tedbirleri içerdi hem de öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağladı.

Yetkililer, sürdürülen güvenlik uygulamalarının devam edeceğini belirterek, okul çevresindeki denetimlerin eğitim dönemi süresince devam edeceğini ifade etti.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE OKUL ÇEVRESİNDE HUZUR ORTAMINI...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE OKUL ÇEVRESİNDE HUZUR ORTAMINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM SAATLERİ BOYUNCA OKUL ÇEVRELERİNDE NÖBET TUTTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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