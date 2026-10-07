Dolar 49,1920 +0,03%
Euro 55,1024 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.556,03 -1,00%
EUR/USD 1,1199 -0,56%
Brent Petrol 100,15 -0,43%
--°

Ordu'da bir haftada 26 şüpheliye yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Ordu jandarmasının son bir haftadaki 26 operasyonda 26 kişi yakalandı; bir tutuklama yapıldı, çok sayıda uyuşturucu ve kullanım aparatı ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da bir haftada 26 şüpheliye yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Ordu'da bir haftada 26 şüpheliye yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Ordu jandarma komandoları ve ilgili birimler, son 1 haftada uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda toplam 26 operasyonda 26 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Operasyonların adres odaklı aramalar ve şüpheli sorgulamaları şeklinde yürütüldüğü bildirildi.

suçlamalar ve adli süreç:

Operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan; 23 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğer 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 100 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza hapı ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma belgeleri ve emareler adli süreç için kayıt altına alındı.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının planlı ve kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN BAZI UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN BAZI UYUŞTURUCU MADDELER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı
images

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı
images

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
images

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor