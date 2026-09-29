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Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

Altındağ'da park yeri tartışması büyüdü; tartışmanın ardından bir vatandaşın aracının iki arka lastiği patlatıldı, şüphelilerden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre Altındağ ilçesinde bir sokakta meydana gelen olay, sokakta park eden bir aracın yerinden ayrılmasının istenmesiyle başladı. İddiaya göre, söz konusu adreste aracını çıkarmayacağını belirten vatandaş ile araçtan ayrılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında araç sahibinin tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı, ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve durumu yetkililere bildirmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Soruşturma ve yakalama işlemi:

Olayla ilgili başlatılan çalışmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldığını tespit etti. Yapılan araştırma ve güvenlik kamera incelemeleri sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden birinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adli mercilere sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Olay, park yeri ihtilaflarının tehdit ve mala zarar verme gibi suçlara dönüşebileceğine dair örnek teşkil ederken, yetkililer vatandaşları benzer anlaşmazlıklarda kolluk kuvvetlerine başvurmaya çağırdı.

Ankara’da park yeri tartışması sonucu bir aracın lastikleri patlatıldı... O anlar kamerada

Ankara’da park yeri tartışması sonucu bir aracın lastikleri patlatıldı... O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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