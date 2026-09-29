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Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2026-2027 akademik yılı başında ETÜ kampüsünde atölye, laboratuvar, uygulama merkezleri, yol ve sosyal tesis çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

inceleme turu:

Prof. Dr. Bülent Çakmak başkanlığındaki üniversite üst yönetimi, 2026-2027 akademik yılının başlamasıyla birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüs yerleşkesinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yaz döneminde başlanan ve hâlen devam eden projelerin sahadaki son durumu yetkililerden dinlenerek değerlendirildi.

eğitim ve araştırma altyapısındaki çalışmalar:

Kampüs içindeki fakültelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, yapımı ve düzenlemesi süren atölye ve laboratuvarların yanı sıra uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılan düzenlemeler tek tek gözden geçirildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre bu alanlarda yapılan düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine ve uygulamalı eğitimin niteliğinin artırılmasına odaklanıyor.

İncelemeler sırasında, mevcut projelerin iş akışı, fiziki mekân düzenlemeleri ve kullanım planları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı; yapılan çalışmalarda güvenlik, erişilebilirlik ve teknolojik donanım öncelikli unsurlar olarak öne çıktı.

ulaşım ve sosyal donatılar:

Kampüsün farklı noktalarında devam eden yol ve çevre düzenlemeleri ile sosyal tesisler ve hobi bahçelerine yönelik çalışmalar da yerinde incelendi. Bu düzenlemelerin, kampüs içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek ile öğrencilerin ve personelin sosyal yaşamını zenginleştirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Rektör Çakmak, yaz döneminde kampüsün fiziki, akademik ve sosyal imkanlarını geliştirmeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, yeni akademik yılda öğrencilerin ve personele daha nitelikli ve işlevsel alanlar sunmak için projelerin sürdüğünü ifade etti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, 2026-2027 AKADEMİK YILI’NIN...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, 2026-2027 AKADEMİK YILI’NIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTE ÜST YÖNETİMİYLE KAMPÜS YERLEŞKESİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK YAZ DÖNEMİNDE YAPIMINA BAŞLANAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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