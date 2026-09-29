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Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Saraycık/Sincan) 9. sınıf öğrencileri okul çıkışında kavga etti; anlar cep telefonuna kaydedildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Olayın özeti:

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve öğrenciler birbirlerine tekme ile yumrukla saldırdı.

Müdahale ve sonuçlar:

Kavgayı gören diğer öğrenciler araya girerek tarafları güçlükle ayırdı. Olayın ardından öğrenciler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan dağıldı ve okul çevresinde ek bir gelişme bildirilmedi.

Görüntüler ve kayıt:

Kavga anları öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler olayın nasıl geliştiğine dair doğrudan kaynak oluşturuyor. Okul içinde ve dışında yaşanan benzer olaylarda cep telefonu kayıtlarının artması, tanıklık ve müdahale süreçlerinde yeni bir boyut getiriyor.

Saraycık’ta lise öğrencileri arasında kavga kamerada

Saraycık’ta lise öğrencileri arasında kavga kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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