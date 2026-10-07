Şırnak'ta 6 kaynakta 42 analiz: tarımsal nitrat için yoğun izleme

şehir genelinde hedef: tarımsal kaynaklı nitratı izlemek

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal faaliyetlerin su kaynakları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla il genelinde saha çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışma, özellikle tarımsal kökenli nitrat kirliliğinin erken tespiti ve önlenmesine odaklandı.

çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

İzleme faaliyetleri kapsamında toplam 6 ayrı noktadan su numuneleri toplandı. Bu noktalar arasında 5 yüzey suyu ve 1 yer altı suyu izleme istasyonu yer aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelemeye gönderildi ve tarımsal kaynaklı nitrat parametrelerini kapsayan toplam 42 ayrı analiz gerçekleştirildi.

bulgular ve izleme planı:

Yetkililer, analizlerin laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını belirterek, elde edilen verilerin su kaynaklarının korunması ve olası müdahale gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla izleme ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA İL GENELİNDEKİ YÜZEY VE YER ALTI SU KAYNAKLARINDA DENETİM VE ANALİZ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.