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Hasat ve soğutma denetimleriyle Manisa kırsalında kalite güvenceye alınıyor

Akhisar'da dane mısır ve pamuk hasadı, Gördes'te süt soğutma tanklarının uygunluğu yerinde incelendi; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimler sürdürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hasat ve soğutma denetimleriyle Manisa kırsalında kalite güvenceye alınıyor

Manisa ilçelerinde tarımsal üretim ve hayvancılık denetimleri devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde, tarımsal üretimin ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla saha kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı; hasat süreçleri ile üretim zincirindeki soğutma altyapısının uygunluğunu yerinde değerlendirmek ve üretim güvenliğini sağlamaktır.

Akhisar'da hasat süreçlerinin yerinde incelenmesi:

Akhisar'da teknik ekipler, özellikle dane mısır ve pamuk üretim alanlarında çalışma yürüttü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, biçerdöverle hasat uygulamaları ve pamuk hasadına ilişkin süreçleri sahada gözlemleyerek üretim alanlarının genel durumunu değerlendirdi.

Gördes'te süt soğutma tankları kontrolü:

Gördes'te ise ilçede faaliyet gösteren işletmelerde bulunan süt soğutma tankları için uygunluk ve çalışma şartları kontrol edildi. Denetimlerde tankların işletme koşullarına uygunluğu, soğutma kapasiteleri ve çalışma düzeni yerinde değerlendirildi.

Her iki ilçede de gerçekleştirilen saha çalışmalarında, üreticilerle yerinde görüşmeler yapılarak uygulama süreçleri ve karşılaşılan sorunlar not edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü ve üretim ile hayvancılık faaliyetlerinin takibinin devam edeceği bildirildi.

AKHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN, HASAT SEZONUNUN SAĞLIKLI VE...

AKHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN, HASAT SEZONUNUN SAĞLIKLI VE VERİMLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA DANE MISIR VE PAMUK ÜRETİM ALANLARINDA KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAHA ÇALIŞMALARINDA, DANE MISIRIN BİÇERDÖVERLE HASADI İLE PAMUK HASADINA YÖNELİK SÜREÇLER YERİNDE DEĞERLENDİRİLEREK ÜRETİM ALANLARI İNCELENDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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