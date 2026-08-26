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Feke'de zamanla yarış: kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde aniden rahatsızlanan B.B., kalp krizi şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Feke'de zamanla yarış: kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Feke'de zamanla yarış: kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde aniden rahatsızlanan B.B. adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri derhal harekete geçti.

olay ve müdahale:

İlk müdahaleyi yapan ekipler, vakayı acil durum olarak değerlendirerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter talep etti. Kısa sürede ilçeye ulaşan ekipler, hastaya olay yerinde ilk değerlendirme ve müdahaleyi gerçekleştirdi.

hasta sevki ve tedavi:

Ambulans helikoptere alınan B.B., sağlık ekiplerinin gözetiminde Adana'daki tam donanımlı bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanın durumu ve tedavisine ilişkin işlemler hastanede devam ediyor.

Vaka, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin hızlı koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi.

FEKE İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN B.B., AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

FEKE İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN B.B., AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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