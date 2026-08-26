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Genç milliler Avrupa şampiyonasında dört kategoride yarı finale yükseldi

Erzincanlı sporcuların da yer aldığı Türkiye genç milli badminton takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarı final oynayacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç milliler Avrupa şampiyonasında dört kategoride yarı finale yükseldi

genç milliler yarı finalde:

Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye genç milli takımı, turnuvada dört ayrı kategoride yarı finale kalma başarısı gösterdi. Kadroda yer alan bazı sporcuların Erzincanlı olduğu belirtildi; ay-yıldızlı forma altında elde edilen sonuçlar federasyon tarafından da memnuniyetle karşılandı.

yarı finale çıkan karışık çiftler:

Turnuvada karışık çiftlerde Gökay Göl ile Nisa Nur Çimen ile Mert Seven ve Aysu Arslan ikilileri yarı finale kaldı. Her iki çift de kritik karşılaşmalarda istikrarlı performans sergileyerek üst tura yükselmeyi başardı.

çift kadınlarda alınan sonuçlar:

Çift kadınlar kategorisinde ise Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir ile Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen çiftleri yarı finale kalma hakkı elde etti. Bu başarı, çift kadınlardaki derinliği ve takımın çiftler disiplinindeki rekabet gücünü gösteriyor.

federasyonun değerlendirmesi ve beklenti:

Türkiye Badminton Federasyonu, yarı finale yükselen sporcular ve teknik ekibi tebrik etti. Federasyon açıklamasında, milli sporculara final yolunda başarı dilekleri iletildi ve turnuvadan alınacak olumlu sonuçların gençlerin gelişimi açısından önemine vurgu yapıldı.

GENÇ MİLLİ BADMİNTONCULARDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI&#039;NDA 4 YARI FİNAL

GENÇ MİLLİ BADMİNTONCULARDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 4 YARI FİNAL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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