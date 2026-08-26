Erzincan’da iki emniyet müdürüne rütbe ve plaket takdim töreni

Tören düzenlendi:

Erzincan’da gerçekleştirilen törende Aytaç Yaman ve Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdimi yapıldı.

rütbe ve atama:

Programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri Aytaç Yaman ile Özgür Vatan'a yeni rütbeleri takdim edildi.

plaket takdimi ve temenniler:

Törene Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak katıldı. Her iki müdüre de görev süreleri boyunca gösterdikleri üstün başarı ve gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar nedeniyle plaket verildi ve yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

ERZİNCAN’DA TERFİ EDEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE RÜTBE VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ