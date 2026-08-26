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Erzincan’da iki emniyet müdürüne rütbe ve plaket takdim töreni

Erzincan’daki törende Aytaç Yaman ve Özgür Vatan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi; kendilerine rütbe ve plaket takdim edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 07:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan’da iki emniyet müdürüne rütbe ve plaket takdim töreni

Tören düzenlendi:

Erzincan’da gerçekleştirilen törende Aytaç Yaman ve Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdimi yapıldı.

rütbe ve atama:

Programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri Aytaç Yaman ile Özgür Vatan'a yeni rütbeleri takdim edildi.

plaket takdimi ve temenniler:

Törene Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak katıldı. Her iki müdüre de görev süreleri boyunca gösterdikleri üstün başarı ve gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar nedeniyle plaket verildi ve yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

ERZİNCAN’DA TERFİ EDEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE RÜTBE VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

ERZİNCAN’DA TERFİ EDEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE RÜTBE VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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