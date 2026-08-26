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Mahallede sağlık için kapı kapı çalışma: Yurtbaşı'nda 29 kişiye bilgilendirme

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri Yurtbaşı Mahallesi'nde 29 vatandaşa bilgilendirme ve danışmanlık yaptı; saha çalışmaları sürecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mahallede sağlık için kapı kapı çalışma: Yurtbaşı'nda 29 kişiye bilgilendirme

Sağlık ekipleri sahada: yurtbaşı'nda bilgilendirme ve danışmanlık

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Yurtbaşı Mahallesi'nde yürüttükleri saha çalışmasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmada 29 vatandaşa doğrudan ulaşarak sağlık konusunda bilgilendirme ve bireysel danışmanlık hizmeti sağlandı.

saha çalışmasının kapsamı:

Ekipler, mahalledeki ziyaretlerde çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yaptı ve vatandaşların sorularına yanıt verdi. Uygulanan çalışmada koruyucu sağlık, yaşam tarzı önerileri ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel başlıklarda rehberlik sağlanarak bireylere bireysel danışmanlık verildi.

Bu faaliyetlerin amacı, toplum sağlığının korunması ve sağlık bilincinin artırılması olarak açıklandı. Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, benzer saha çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi ve mahalle bazlı ulaşılabilir hizmet modelinin devam edeceği vurgulandı.

SAĞLIK EKİPLERİ YURTBAŞI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

SAĞLIK EKİPLERİ YURTBAŞI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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