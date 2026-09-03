Ulus'ta enerji ve su kendi kendine üretilecek: güneş ve yağmurla çalışan kentsel dönüşüm

Ulus kentsel dönüşümünde sürdürülebilir adımlar

Yıldırım Belediyesi'nin Ulus Mahallesi'nde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Proje, 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor ve toplam 312 bağımsız bölümten oluşacak şekilde tasarlandı. Alan, sosyal donatı ve yeşil alanlarla birlikte modern bir yaşam alanı sunacak.

çevreci uygulamalar:

Projede ortak alanların aydınlatması için güneş enerjisi kullanılacak. Sulama ihtiyacı için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem kurulacak; ayrıca elektrikli araç kullanımını teşvik etmek üzere şarj istasyonları da yer alacak. Yıldırım Belediyesi bu yaklaşımı 'Yeşil Dönüşüm' olarak tanımlıyor ve uygulamaların diğer projelere örnek olmasını hedefliyor.

projenin kapsamı ve ilerleme:

Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere toplam 312 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje bünyesinde 291 araçlık otopark, sosyal donatı alanları ve geniş yeşil alanlar bulunacak. Sahanın riskli alan ilan edilmesi kararı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmiş olup, mülkiyeti Yıldırım Belediyesi'ne ait.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz projedeki incelemelerinin ardından inşaatların tamamlanma oranının %78 olduğunu bildirdi ve hak sahipleriyle yakın zamanda buluşacağını ifade etti. Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece yapı yenileme olmadığını; yeni ulaşım arterleri, sosyal donatılar ve çevreci uygulamalarla bütüncül yaşam alanları oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki dönüşüm projeleriyle Bursa'ya ve Türkiye'ye örnek teşkil etmeyi hedefliyor. Ulus projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge yeni ve çevre dostu bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN ÖRNEK DÖNÜŞÜM HAMLELERİNDEN OLAN ULUS KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARIYLA ÖNE ÇIKAN PROJE, ENERJİ VE SU İHTİYACINI KENDİ BÜNYESİNDE KARŞILAYACAK.