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Kepez'te alevler kapıya dayandı, mahalle hortum ve kovalarla seferber oldu

Antalya Kepez'te rüzgarın etkisiyle yayılan ot yangını Şelale Mahallesi'ndeki gecekondu ve apartmanlara ulaştı; itfaiye ve mahalle halkı müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'te alevler kapıya dayandı, mahalle hortum ve kovalarla seferber oldu

Kepez'te otluk alan yangını yerleşimlere kadar ilerledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, saat 12.00 civarında Şelale Mahallesi 7372 sokak yakınlarındaki otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Henüz kesinleşmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak çevredeki gecekondu ve apartmanların kapılarına kadar ulaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve mahalle seferberliği:

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi; rüzgarın etkisiyle yangının geniş alana yayılması üzerine takviye olarak orman, AFAD ve polis ekipleri de adrese yönlendirildi. Polis ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşları tedbirli olmaları ve gerekirse tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Bölgedeki iş makineleri alevlerin ilerlemesini kesmek için çalışma yaparken, mahalle sakinleri ellerinde hortum ve kovalarla evlerin korunmasına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yaklaşık 1.5 saatlik yoğun söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı; ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin endişesi ve iddialar:

Yangının çıktığı bölgedeki bir deponun sahibi İbrahim Yılmaz, yangının çevrede yakılan lastiklerden kaynaklanmış olabileceğini ileri sürerek, "Bu civarda lastik yakarak içindeki telleri almaya çalışanlar var. Defalarca şikâyette bulunduk fakat sonuç alamadık. İş makineleri yolu açtı, yangın şu an kontrol altında" dedi.

Olay sırasında evinde olmayan Havva Karaman ise haber alır almaz bölgeye koştuğunu belirterek, "Başka bir yerdeydim, uçarak geldim. Kim yaptıysa bulunsun. Çocuğumun 3 av köpeği vardı. İkisi geldi ancak diğerinin yanıp yanmadığını bilmiyorum" diye konuştu. Bölgedeki bir başka sakin de, "Ben burada değildim, çıkalı yarım saat oldu. Telefon gelince hemen döndüm. Her sene yapıyorlar bunu, yazık. Allah evlerimizi korusun. Ateş buraya kadar geldi, hayvanlara yaklaşıyordu ancak biz yanaşamadık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz netleşmediğini bildirirken, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

HAVVA KARAMAN

HAVVA KARAMAN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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