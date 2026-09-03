Elazığ’ın tarihini geleceğe taşıyan yeni arkeoloji ve etnografya müzesi açıldı

Yeni müze kapılarını açtı

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi; törende Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları de yer aldı. Modern müzecilik ilkeleriyle tasarlanan yapı, şehir ve Anadolu mirasını kronolojik ve bütüncül bir anlayışla sergilemeyi hedefliyor.

Müzenin geçmişi ve yeni mekanın hikâyesi:

Elazığ’da kurumsal müzecilik faaliyeti 1965 yılına kadar uzanıyor; ilk müze, Ferhat Memişoğlu tarafından Harput’taki tarihi Alacalı Mescit’te kurulmuştu. Koleksiyon, özellikle Keban Barajı kurtarma kazılarıyla 1970’lerde önemli ölçüde genişledi ve daha sonra yeni hizmet binasına taşındı. 1982–2016 yılları arasında hizmet veren eski bina, 2016’da Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısında ağır hasar görünce ziyarete kapatıldı.

Bölgede yaşanan depremler de göz önünde bulundurularak; müzenin daha güvenli, koruma ve sergileme standartlarına uygun yeni bir mekâna taşınması kararı alındı. Bu amaçla, 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen tarihi yapı Bakanlığa devredildi ve müze işlevine uygun şekilde düzenlendi.

Koleksiyonlar ve sergileme yaklaşımı:

Müze, arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinden oluşuyor. Arkeoloji bölümünde 6 salon ve 51 vitrin içinde toplam 934 arkeolojik eser sergileniyor. Paleolitik Çağ’dan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere; Tunç Çağları, Urartu ve Demir Çağı’ndan Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan geniş bir tarihsel kesit ziyaretçilere aktarılıyor.

Etnografya bölümünde Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 482 eser 23 vitrin içinde yer alıyor. Bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince; geleneksel silahlardan günlük eşyalara, yazmalardan kaftan ve entarilere kadar uzanan koleksiyon, Elazığ halkının gündelik yaşamını ve estetik anlayışını yansıtıyor. Sikke bölümünde ise 5 vitrinde toplam 522 sikke sergileniyor; koleksiyon Grek ve Roma’dan Doğu Roma, Sasani, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, İlhanlı, Safevi ve Osmanlı dönemlerini kapsıyor.

Böylece müzemizde toplamda yaklaşık 2 bin eser, Elazığ’ın ve Anadolu’nun binlerce yıllık hikayesini ziyaretçilerimize anlatmaktadır.

Müze, çağdaş teşhir teknikleri ve dijital uygulamalarla ziyaretçi deneyimini zenginleştirmeyi; koruma, restorasyon ve bilimsel araştırma faaliyetlerini aynı çatı altında yürütmeyi amaçlıyor. Bakanlık temsilcileri, müzelerin yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar olmaktan çıkarılarak eğitim, kültür, sanat ve toplumsal buluşma merkezleri haline getirildiğini vurguladı.

Yaşayan kültürel değerler ve turizme katkı:

Müzede Elazığ’a özgü yaşayan kültürel unsurlara da yer verildi. Özellikle Elazığ denildiğinde akla gelen güçlü simgelerden Çaydaçıranın geleneksel kıyafetleri, sözleri ve görselleri özel bir bölümde ziyaretçilere tanıtılıyor. Bakan Ersoy, yeni müzenin çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin kendi tarihini tanımasına katkı sağlayacağını ve şehrin kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Açılış sonrası program kapsamında Bakan Ersoy, Harput İç Kale’yi de inceledi ve burada Harput İç Kale Fetih Mescidinin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ve Elazığ Valiliğini ziyaret ederek il değerlendirme ve turizm toplantılarına katıldı. Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve belediye ile ortak yürütülen çalışmalar için katkıda bulunanlara teşekkür ederek müzenin ülke ve kültür dünyası için hayırlı olmasını diledi.

ELAZIĞ’IN VE ANADOLU’NUN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE SUNULDU.