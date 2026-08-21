Karbasan'da arıcılık uygulamaları mevzuat açısından incelendi

Denetimin kapsamı:

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyünde arıcılık faaliyetleriyle ilgili saha kontrolleri gerçekleştirdi.

Yerinde değerlendirme ve uygulanan kontroller:

Yapılan incelemelerde arıcılık faaliyetleri yerinde değerlendirilerek, uygulamaların ilgili mevzuat kapsamında incelendiği ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetim sonrası açıklama:

Yetkililer, yürütülen çalışmaların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin izlenmeye devam edeceğini bildirdi.

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ARICILIK FAALİYETLERİ DENETLENDİ