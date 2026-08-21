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Karbasan'da arıcılık uygulamaları mevzuat açısından incelendi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Karbasan Köyü'nde arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyip mevzuata uygun kontroller yaptı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karbasan'da arıcılık uygulamaları mevzuat açısından incelendi

Denetimin kapsamı:

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyünde arıcılık faaliyetleriyle ilgili saha kontrolleri gerçekleştirdi.

Yerinde değerlendirme ve uygulanan kontroller:

Yapılan incelemelerde arıcılık faaliyetleri yerinde değerlendirilerek, uygulamaların ilgili mevzuat kapsamında incelendiği ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetim sonrası açıklama:

Yetkililer, yürütülen çalışmaların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin izlenmeye devam edeceğini bildirdi.

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ARICILIK FAALİYETLERİ DENETLENDİ

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ARICILIK FAALİYETLERİ DENETLENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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