Karbasan'da arıcılık uygulamaları mevzuat açısından incelendi

Denetimin kapsamı:
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyünde arıcılık faaliyetleriyle ilgili saha kontrolleri gerçekleştirdi.
Yerinde değerlendirme ve uygulanan kontroller:
Yapılan incelemelerde arıcılık faaliyetleri yerinde değerlendirilerek, uygulamaların ilgili mevzuat kapsamında incelendiği ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Denetim sonrası açıklama:
Yetkililer, yürütülen çalışmaların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin izlenmeye devam edeceğini bildirdi.
HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ARICILIK FAALİYETLERİ DENETLENDİ
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