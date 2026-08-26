Sıfır atık hedefinde kararlılık: Karabük Üniversitesi belgesini beş yıl uzattı

Belge yenileme süreci:

Karabük Üniversitesi, sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde yürüttüğü Sıfır Atık Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında mevcut Sıfır Atık Belgesi için başvuru sürecini tamamladı. İlgili değerlendirmeler sonucunda, üniversitenin belgesi beş yıllık süreyle yenilenerek geçerlilik süresi uzatıldı.

Uygulamalar ve denetimler:

Başvuru sürecinde üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilen atık yönetimi faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. Bu kapsamda; atıkların kaynağında ayrı toplanması, türlerine göre ayrıştırılması, geri kazanım süreçlerinin işletilmesi ile atık toplama ekipmanları ve geçici depolama alanlarının uygunluğu değerlendirildi. Karabük Üniversitesi, bu uygulamaları düzenli olarak yürüttüğünü açıkladı.

Kurumsal düzeyde yürütülen çalışmalar, atık oluşumunun azaltılması, yeniden kullanımın teşvik edilmesi ve geri dönüşüm ile geri kazanım oranlarının artırılmasına odaklanıyor. Ayrıca çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları sürdürülebilirlik hedeflerinin önemli bir parçası olarak vurgulanıyor.

Hedefler ve geçerlilik süresi:

Sıfır Atık Belgesi’nin yenilenmesiyle üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Belge, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olup; yenileme ile birlikte belgenin geçerlilik süresi 17 Ağustos 2031 tarihine kadar uzatıldı.

Karabük Üniversitesi, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacıyla sıfır atık uygulamalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTTÜĞÜ SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MEVCUT SIFIR ATIK BELGESİ 5 YIL SÜREYLE YENİLENDİ.