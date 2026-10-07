Kardeş tartışması sonucu oto galerici tüfekle yaralandı

Havza'da silahlı saldırı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen olayda, bir kardeşin diğerini tüfekle vurduğu öğrenildi. Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, oto galeri işletmecisi N.K. ile kardeşi B.Y. arasında çıkan tartışma sonucu N.K., kasık bölgesinden tüfekle vuruldu. Silah sesi üzerine çevredeki esnaf ve komşuları olay yerine koştu; yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı N.K., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla önce Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından şüpheli B.Y., Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli işlemler ile sağlık durumuna ilişkin detaylar yetkililerce değerlendiriliyor.

OTO GALERİ İŞLETMECİSİ N.K., KARDEŞİ B.Y. TARAFINDAN TÜFEKLE KASIK BÖLGESİNDEN VURULDU. SİLAH SESİNİ DUYAN ÇEVREDEKİ ESNAF VE KOMŞULARI, YARALANAN N.K.’NIN YARDIMINA KOŞTU. YARALI, ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖZEL ARAÇLA HAVZA DEVLET HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ.