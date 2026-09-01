Kars'ın yeni aşevi: dayanışma ve afetlerde sıcak yardımın merkezi

Kars'ta dayanışmanın sıcak kapısı açıldı

Türk Kızılay’ın "81 İlde 81 Aşevi" hedefi kapsamında Kars’ta tamamlanan aşevi, yoğun katılımla hizmete girdi. Resmi açılışta konuşan yetkililer, tesisin hem gündelik yardım hem de afet anlarında hızlı müdahale kapasitesiyle kente önemli bir sosyal hizmet kazandırdığını vurguladı.

Açılış töreninde kimler vardı:

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış, Kafkas ekibinin gösterisiyle başladı; ardından protokol üyeleri aşevini gezerek birimlerde incelemelerde bulundu.

Yılmaz'ın hedefleri ve proje açıklaması:

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz konuşmasında, 81 ilde 81 aşevi hedefinin Kızılay için stratejik bir adım olduğunu belirtti. Yılmaz, "Aşevleri Türk Kızılayı için yeni değil... Bizler bir stratejik karar alarak bunu bütün ülke geneline yaymalıyız" diyerek projenin yaygınlaştırma amacını vurguladı. Ayrıca projeye toplumun verdiği desteğe dikkat çekti; mevcut durumda 45 aşevinin faal olduğunu, 35 aşevinin farklı aşamalarda ilerlediğini ve 20 aşevinin önümüzdeki 6 ay içinde açılmasının planlandığını aktardı.

Yılmaz, aşevlerinin sadece gündelik yemek sağlamadığını; afet anlarında da beslenme hizmetinin ana sorumlusu olarak görev yapacağını söyleyerek, "Bunu da aşevlerimizin olduğu illerde çok hızlı bir şekilde, çok daha organize bir şekilde... yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündelik hizmet ve sosyal takibin işleyişi:

Kars aşevi, özellikle evinden çıkmakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini Kızılay gönüllüleri aracılığıyla kapıya teslim modeliyle sağlayacak. Gönüllüler, teslimat sırasında vatandaşların genel durumunu gözlemleyerek ihtiyaçları yerinde tespit edecek; böylece yemek dağıtımı aynı zamanda düzenli bir sosyal takip mekanizmasına dönüşecek.

Yetkililer, aşevinin günlük operasyonlarında hazırlanan yemeklerin dağıtımı, hijyen ve lojistik akışı hakkında bilgi verdi. Aşevi, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli erişim sağlamanın yanı sıra, sosyal yardımlaşma ve yönlendirme işlevini de üstlenecek.

Afet anlarında kapasite ve hazırlık:

Aşevi, olağanüstü durumlar için tasarlanmış kapasitesiyle dikkat çekiyor; yetkililer, tesisin yaklaşık 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırabilecek şekilde donatıldığını belirtti. Deprem, sel, yangın gibi acil durumlarda aşevi hızlıca aktif hale getirilerek üretim ve dağıtım yapacak, böylece bölgedeki afet müdahale kapasitesine doğrudan katkı sağlanmış olacak.

Kars ve çevresinde yaşanabilecek muhtemel afetlerde tesisin kısa sürede devreye sokulması planlanıyor; operasyonlarda Kızılay gönüllüleri, lojistik ekipleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.

Demografik ihtiyaçlar ve uzun vadeli etki:

Haberde yer verilen TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda artış gösterdi; 65+ nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı ve yaşlı nüfusun payı 2025 yılında yüzde 11,1 olarak açıklandı. Türkiye’de 1 milyon 836 bin 496 yaşlı tek başına yaşıyor; tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 73,5'ini kadınlar oluşturuyor. Bu demografik tabloda, Kars aşevinin evde kalan yaşlı ve engellilere düzenli erişim sağlayacak modelinin önemi öne çıkıyor.

Kars Valisi Ziya Polat da açılışta toplumun geleneklerine vurgu yaparak, sosyal hizmetlerin devlet ve sivil toplum iş birliğiyle yürütüleceğini belirtti: "Biz büyüklerimize giderken... Kızılayımızın gönülleri, hem bizim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan arkadaşlarımız hallerini hatırlarını soracak" dedi.

Yerel yetkililer ve Kızılay temsilcileri, açılış sonrası aşevinin kapasitesi, çalışma sistemi ve ihtiyaç sahiplerine sağlanacak hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı. Kars aşevi, normal günlerde sofra desteği, zor günlerde ise afetlerde binlerce kişiye ulaşacak bir merkez olarak görev yapacak; bu sayede hem sosyal dayanışma hem de afet müdahale ağı güçlenmiş olacak.

KARS'TA YAPIMI TAMAMLANAN KIZILAY AŞEVİ HİZMETE AÇILDI.