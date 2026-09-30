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Karşıyaka'da panik yok, akılla hareket zamanı

Yiğit Tusder, teknik direktör değişiminin ardından Karşıyaka camiasına panik yok, akılla hareket ve tek yürek olma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka'da panik yok, akılla hareket zamanı

Yiğit Tusder'den birlik ve soğukkanlılık çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, teknik direktör değişikliğinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiaya sükunet ve birlik çağrısı yaptı. Tusder, kulübün hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayarak, panik yerine akılla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Lig tablosu ve alınan karar:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk 4 haftasında takımın aldığı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası yönetim, teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetimin açıklamasında, Basatemür ve ekibine emekleri için teşekkür edildi.

Basatemür'ün ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Zafer Uysal getirildi. Kulüp yetkilileri, Uysal ile sağlanan anlaşmanın takımın oyun kalitesini ve disiplini yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

Başkanın mesajı ve beklentiler:

Tusder açıklamasında, camianın tüm kesimlerine yönelik birlik çağrısı yaptı ve "teslim olmak yok" ifadesini öne çıkardı. Başkan, yeni çalıştırıcıyla birlikte sahadaki mücadelenin Karşıyaka'nın büyüklüğüne yakışır bir düzeye taşınacağına inandıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yönetimin yaşanan dönemin sorumluluğunun farkında olduğu; bu doğrultuda panik yapmadan, akılla karar alıp duruşu korumanın öncelik olduğu belirtildi. Tusder, camianın tek yürek olması gerektiğini özellikle vurguladı.

Yönetimin transfer, idman programı ve maç stratejilerinde önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair detaylar paylaşılmadı; ancak yapılan atamanın hedefe ulaşma yönünde bir adım olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak Başkan Tusder, hem taraftarlara hem de kulüp içindeki paydaşlara sabır ve destek çağrısı yaparak, Zafer Uysal'a görevinde başarı diledi ve değişimin camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YİĞİT TUSDER

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YİĞİT TUSDER

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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