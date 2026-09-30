Muğla'da gençlik hedefi: valiye spora destek ödülü

Vali Akbıyık'a spora verdiği destek nedeniyle ödül

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, spora ve sporculara yönelik süregelen destekleri nedeniyle bu yıl 'Spora Destek Veren Devlet Adamı' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde Akbıyık, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

törenin kapsamı ve katılımcılar:

Ödül, Ülke TV tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 'Sporun Devleri Buluşuyor' Ödül Töreni'nde takdim edildi. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşti; törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

Tören kapsamında 2025 yılında olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda Türkiye’ye madalya kazandıran milli sporcular da jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllendirildi. Etkinlik, milli sporcular, spora destek veren kişi ve kurumlar, siyasetçiler, bürokratlar, spor camiasının temsilcileri ve spor basınını bir araya getirdi.

Muğla'da gençlik yılı ve spor yatırımları:

Muğla'da 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesi ve ilde gerçekleştirilen spor çalışmaları, valinin spora verdiği önemin somut unsurları olarak gösterildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerin, hem yerel hem de ulusal düzeyde sporun gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

Vali Akbıyık'ın ödülle takdir edilmesi, bölgesel projelerin ve sporcu destek mekanizmalarının görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Törende ayrıca sporun farklı branşlarında emeği geçen kişi ve kurumların da ödüllendirilmesiyle, geniş bir katılımla sporun önemine dikkat çekildi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, SPORA VE SPORCULARA YÖNELİK DESTEKLERİ DOLAYISIYLA "SPORA DESTEK VEREN DEVLET ADAMI" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.