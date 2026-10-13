Kars'ta 50 liraya palamut rağbeti tezgahları hızlı boşalttı

Kars'ta palamut tezgâhları rağbet gördü

Kars'ta balıkçılarda satışa sunulan palamut, vatandaştan yoğun ilgi gördü. Tanesi 50 lira olarak fiyatlanan balık, uygun fiyat avantajıyla kısa sürede tercih edilen ürünler arasına girdi. Sabah saatlerinden itibaren tezgâh önlerinde oluşan hareketlilik, müdavimlerin yanı sıra fiyatı cazip bulan yeni alıcıları da çekti.

tezgâhlarda yoğunluk:

Balıkçı tezgâhlarında kasalar ve poşetlerle alışveriş yapan vatandaşlar, ellerindeki ürünleri hızlıca doldurdu. Tezgâhlardaki palamutlar, sergilendikleri saatler içinde tükenirken satıcıların tempolu çalışması dikkat çekti. Uygun fiyat tüketicinin alım gücünü artırırken, tezgâhlarda kısa süreli kuyruklar oluştu.

vatandaş tercihi ve bütçe etkisi:

Ekonomik fiyatlandırmanın etkisiyle palamut, kısa sürede en çok tercih edilen balık türleri arasına girdi. Birçok vatandaş bütçesine uygun olması nedeniyle tercihlerini palamut yönünde kullanırken, bazıları ev ihtiyaçları için birden fazla kasa satın aldı. Satışların yüksek olmasının, yerel tüketim tercihleri ve fiyat hassasiyetiyle doğrudan bağlantılı olduğu gözlendi.

Balıkçılar, talebin yoğun olduğu dönemlerde stokları hızlı şekilde tüketirken, alıcılar da piyasadaki uygun fırsatları değerlendirdi. Kars'taki hareketlilik, uygun fiyatlı ürünlerin tüketici tercihlerini şekillendirdiğine dair somut bir örnek sundu.

Günün sonunda tezgâhlarda kalan palamut sayısının azlığı ve satış tempolu gün, hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü. Yerel pazarlarda benzer hareketliliğin devam edip etmeyeceği, ilerleyen günlerde fiyat ve stok durumuna bağlı olacak.

KARS’TA PALAMUT YOĞUNLUĞU: TANESİ 50 LİRADAN SATILDI, BALIKÇILARDA KUYRUK OLUŞTU(KARS-İHA)