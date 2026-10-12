Kars'ta ayılarla gündelik yaşam: Sarıkamış'ta sokaklar kış öncesi hareketlendi

Kars'ta boz ayılar kış öncesi ilçe merkezinde:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte boz ayılar ilçe merkezinde daha sık görünür oldu. Kış uykusuna hazırlanan ayılar yiyecek arayışıyla özellikle akşam saatlerinde çöp konteynerleri çevresinde dolaşıyor; bu durum vatandaşlarla beklenmedik karşılaşmalara yol açıyor.

vatandaşların karşılaştığı anlar:

Evine giderken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak yaşadıklarını gülümseten bir üslupla anlattı. Çıtrak, ayıların yanına yaklaşmak ve yavrulardan birini sevmek istediğini, ancak annenin tepkisi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi. Çıtrak şöyle dedi: "Yoldan geçerken ayıları gördüm. Şu küçüğü biraz saldırgan, ama anneleri çok kızgın, az önce bana saldırdı. Zor kaçtım, küçüğü tekrar geldi. Yavrusunu sevmek istiyorum ama annesi izin vermiyor."

alışkanlık ve uyarılar:

Çıtrak, ayılarla karşılaşmaların neredeyse günlük bir rutine dönüştüğünü belirterek, "Her akşam mutlaka görüyorum. Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, anne ayıların yavrularıyla birlikte olması karşılaşmalarda tehlike riskini artırıyor ve dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. İlçede önümüzdeki günlerde ayıların kış uykusuna yatmasının beklendiği belirtildi.

SARIKAMIŞ İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BOZ AYILAR CADDE VE SOKAKLARDA DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI