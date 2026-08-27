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Kars’ta eğitim ağı genişliyor: hayat boyu öğrenmede yeni dönem planları

Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, 2025-2026 faaliyetleri değerlendirildi ve 2026-2027 kurs planlarını şekillendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kars’ta eğitim ağı genişliyor: hayat boyu öğrenmede yeni dönem planları

kars il hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı:

İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, Vali Ziya Polat başkanlığında bir araya gelerek kent genelinde yürütülen eğitim çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini ele aldı. Toplantı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi:

Komisyonda, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde açılan kursların kapsamı, kurslara yönelik vatandaş ilgisi ve yürütülen faaliyetlerin sonuçları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, açılan kursların erişilebilirliği, katılım oranları ve eğitimlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşma düzeyi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Değerlendirmede, mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişime yönelik kurslara gösterilen talep ve bu kursların istihdama katkısı da tartışıldı. Komisyon, önceki dönemin çıktılarından hareketle eksik kalan alanların tespit edilmesi ve bu doğrultuda iyileştirme önerilerinin hazırlanması konusunda mutabakata vardı.

yeni dönem planlamaları ve iş birliği:

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, 2026-2027 döneminde açılması planlanan kurslardı. Komisyon, vatandaş ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurs çeşitliliğinin artırılması, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitimlerin yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca resmi ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarından gelen talepler toplantıda değerlendirildi. Kentin eğitim, meslek edindirme ve sosyal gelişim ihtiyaçlarına yönelik olarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

Komisyon, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla tanıtım ve erişim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirledi. Toplantı, 2026-2027 dönemine ilişkin görüş ve önerilerin toplanmasının ardından sona erdi.

KARS’TA İL HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU TOPLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA İL HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU TOPLANDI(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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