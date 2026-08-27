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Kurs merkezi Bozyazı'da öğrencinin Hacettepe hayalini gerçeğe dönüştürdü

Mersin Büyükşehir'in Bozyazı kurs merkezinde LGS ve YKS desteğiyle yetişen Hatice Kübra Sezer, fen lisesi sonrası Hacettepe Üniversitesi'ne kabul edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kurs merkezi Bozyazı'da öğrencinin Hacettepe hayalini gerçeğe dönüştürdü

kurs merkezi desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, üniversiteye hazırlanan gençlere sistemli destek sunmaya devam ediyor. Bozyazı'daki merkezden yararlanan Hatice Kübra Sezer, ortaokul döneminde başladığı kurs desteğini lise döneminde de sürdürerek LGS başarısıyla fen lisesine yerleşti.

Sezer, lise sonrası hazırlık sürecinde de aynı merkezde sınava hazırlandı ve YKS başarısıyla Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesini kazandı. Süreç, kurumun sunduğu akademik derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri ve düzenli veli iletişimiyle desteklendi.

eğitim süreci ve rehberlik:

Kurs Merkezi Bozyazı Şubesi Kurs Sorumlusu Reydan Oktan, öğrencilerin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda rehberlik çalışmalarıyla da güçlendirildiğini vurguladı. Oktan, yıl boyunca öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin sürdürüldüğünü belirterek Hatice Kübra'nın hedeflerine odaklanan, çalışkan ve pes etmeyen bir öğrenci olduğunu ifade etti ve başarısından duydukları gururu dile getirdi.

Hatice Kübra Sezer ise öğretmenlerin ve rehberlik servisinin sürece katkısını şu sözlerle anlattı: "Çok ilgili ve fedakar öğretmenlerimiz var. Rehberlik servisimiz de gerçekten çok iyiydi. LGS’de de YKS’de de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi bizim hep yanımızdaydı."

aile desteği ve teşekkür:

Sezer'in babası Ali Sezer kızının Hacettepe Üniversitesini kazanmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Ali Sezer, Bozyazı'ya böyle bir eğitim merkezi kazandırdığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Aile, kurum ve öğretmenlerin eş zamanlı desteğinin öğrencinin yol haritasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Bu örnek, yerel yönetimlerin eğitim destek hizmetlerinin öğrencilerin akademik ilerleyişinde nasıl somut sonuçlar verdiğini gösteriyor; kurs merkezlerinin uzun vadeli ve bütünsel yaklaşımları, hem LGS hem de YKS sürecinde öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

BOZYAZI’DA LGS HAZIRLIĞI İÇİN KURS MERKEZİNDEN YARARLANAN HATİCE KÜBRA SEZER, FEN LİSESİNİN...

BOZYAZI’DA LGS HAZIRLIĞI İÇİN KURS MERKEZİNDEN YARARLANAN HATİCE KÜBRA SEZER, FEN LİSESİNİN ARDINDAN YKS’DE DE BAŞARILI OLARAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİNİ KAZANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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