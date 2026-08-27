Üzümlü hazırlıklarda: bölge deprem tatbikatına son rötuşlar

Üzümlü'de tatbikat hazırlıkları sürüyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 24 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek bölge düzeyi deprem tatbikatı öncesinde hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıya, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlık etti; İl AFAD Müdürü Enver Özcan ile Üzümlü İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde tatbikat kapsamında yürütülecek çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları ile saha ve komuta koordinasyon süreci ayrıntılarıyla ele alındı. Katılımcılar, senaryo akışı, irtibat noktaları ve acil haberleşme kanallarının test edilmesi gibi uygulamaya dönük hazırlıkların planlanmasını sağladı.

hazırlıkların önemi ve beklentiler:

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, tatbikatın başarılı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlıkların eksiksiz tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Üzümlü'de yürütülen bu hazırlık süreci, bölge düzeyindeki tatbikatın sahada uygulanabilirliğini artırmayı ve katılımcı kurumlar arasında karşılıklı yetki ile sorumluluk bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ