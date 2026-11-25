Kars'ta yoğun kar yağışı kent yaşamını etkiliyor:

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kars'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetini artırdı. Kent merkezinde zaman zaman göz gözü görmez hale gelen yağış, özellikle açık alanlarda ve ana arterlerde yaşamı zorlaştırdı.

Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, cadde ve sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler azalan görüş nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yaya trafiğinde de dikkat gerektiren durumlar ortaya çıktı.

Etkiler ve ulaşım:

Yoğun yağış, şehir içi trafiğin akışını olumsuz etkiledi; sürücüler zaman zaman durma ve yavaşlama durumlarına geçti. Belediye ve karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına rağmen yol yüzeylerinde zaman zaman birikmeler görüldü. Kamu ulaşımında gecikme ve yavaşlama olabileceği, özellikle ana arterlerde seyrin zorlaştığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, buzlanma, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Sürücülerden hızlarını azaltmaları, takip mesafesini korumaları ve zorunlu olmadıkça yolculuklarını ertelemeleri istendi. Yaya olarak hareket edenlerin de kayma riskine karşı dikkatli olması vurgulandı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta, vatandaşların ve sürücülerin Meteoroloji uyarılarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor