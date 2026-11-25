Olayın gelişimi:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 679 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının kaynağı, evde açık bırakılan elektrikli ısıtıcı oldu. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla yetkililere bildirildi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa süre içinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve alevler söndürüldü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaş, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendi ve güçlükle dışarı çıktı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, diğer bina sakinlerinin sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Olayın ardından emniyet ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının kesin nedeni olarak elektrikli ısıtıcının açık bırakılması gösterildi. Bölge sakinleri tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve koordineli çalışma, olayın daha büyük bir hasara dönüşmesini engelledi.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE 2 KATLI BİNANIN İKİNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI. MAHALLEDE PANİK OLUŞTURAN YANGINA ELEKTRİKLİ ISITICI NEDEN OLDU. DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.