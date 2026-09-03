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Üç sporcu Ümraniye'den uluslararası kürsüye çıktı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Semanur Yüksel, Süleyman Doğru ve Mustafa Abacıoğlu, Avrupa ve dünya organizasyonlarından madalyalarla döndü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç sporcu Ümraniye'den uluslararası kürsüye çıktı

Üç Ümraniyeli sporcu uluslararası başarılara imza attı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün farklı branşlardaki sporcuları, katıldıkları Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlardan elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Kulübün temsilcileri, kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

judoda Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikincilikleri:

Semanur Yüksel judoda önemli bir ivme kazandı; üst üste elde ettiği dereceler dikkat çekiyor. Yüksel, Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra iki yıl üst üste dünya ikinciliği elde ederek kulübün ve ülkenin gururu oldu.

avrupa kupasında kürsüye çıkan sporcu:

Süleyman Doğru ise katıldığı Avrupa Kupası'nda kürsüye çıkarak turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Doğru'nun başarısı, kulübün farklı branşlardaki rekabet gücünü ortaya koyuyor.

atletizmde işitme engelliler oyunlarından iki madalya:

Mustafa Abacıoğlu, İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda iki madalya kazanarak Ümraniye'yi temsil etti. Abacıoğlu, 400 metre koşusunda şampiyon olurken, 800 metre yarışında üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

başkanın kabulü ve tebrikleri:

Kazandıkları dereceler sonrası Semanur Yüksel, Süleyman Doğru ve Mustafa Abacıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yıldırım, sporcularla bir süre sohbet ederek başarılarından dolayı tek tek tebrik etti ve kulübün yetiştirdiği gençlerin uluslararası arenada temsil edilmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım'ın sözleri şöyle: "Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla iftihar ediyoruz. Başarıları daim, yolları açık olsun".

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor ve kulüp yetkilileri, genç sporcuların desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtiyor.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM VE SEMA NUR YÜKSEL

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM VE SEMA NUR YÜKSEL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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