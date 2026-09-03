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Yaz atölyeleri Şırnak'ta genç yetenekleri sahneye taşıdı

Merkez ve Silopi Gençlik merkezlerinde yürütülen atölye ve kulüp çalışmalarının eserleri, kapanış programında performans ve etkinliklerle sergilendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yaz atölyeleri Şırnak'ta genç yetenekleri sahneye taşıdı

yaz dönemi çalışmaları sergilendi:

Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezlerinde yaz boyunca devam eden atölye ve kulüp çalışmaları, düzenlenen Dönem Sonu Kapanış Programı ile halkın beğenisine sunuldu. Gençlerin el emeğiyle ortaya çıkardığı proje ve üretimler, hazırlanan stantlarda ziyaretçilerle paylaşıldı. Katılımcılar arasında hem görsel hem de sahne performanslarına yer verildi; öğrenci eserleri ilgi çekti.

etkinlikler ve bilgilendirme stantları:

Program kapsamında Kızılay ve Yeşilay bilgilendirme stantları kurularak gençlere yönlendirici materyal ve bilinçlendirme çalışmaları sundu. Canlı müzik dinletileri, çeşitli eğlenceli etkinlikler, şişme oyun parkları ve ikramlar ile gün boyunca hareketli bir program izlendi. Bu etkinlikler, gençlerin yaz ayını verimli ve eğlenceli geçirmesine olanak tanıdı.

Gençlere destek veren eğitmenler ve organizasyon ekibi, hazırlanan stantlar ve performansların başarıyla gerçekleşmesine katkı sağladı. Etkinlikler boyunca sergilenen işlerin çoğunun atölye sürecinde ortaya çıktığı, gençlerin yeni beceriler kazandığı gözlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din programda yer alarak stantları tek tek gezdi, gençlerin heyecanını paylaştı ve yaz dönemi boyunca emek veren tüm öğrencileri ile eğitimcileri tebrik etti.

ŞIRNAK MERKEZ VE SİLOPİ GENÇLİK MERKEZLERİ BÜNYESİNDE YAZ BOYUNCA FAALİYET GÖSTEREN ATÖLYE VE...

ŞIRNAK MERKEZ VE SİLOPİ GENÇLİK MERKEZLERİ BÜNYESİNDE YAZ BOYUNCA FAALİYET GÖSTEREN ATÖLYE VE KULÜP ÖĞRENCİLERİNİN EL EMEĞİ ESERLERİ, DÜZENLENEN COŞKULU “DÖNEM SONU KAPANIŞ PROGRAMI” İLE SERGİLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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