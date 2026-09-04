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Kartalın Kadıköy sınavı: Italiano ilk derbisinde dış saha galibiyetini arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak; Italiano’nun Türkiye’deki ilk derbisi ve birçok oyuncunun Kadıköy’de ilk maçı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartalın Kadıköy sınavı: Italiano ilk derbisinde dış saha galibiyetini arıyor

maç öncesi tablo

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puana sahip ve averajla Galatasaray ile Gençlerbirliği’nin ardından 3. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezonun ilk derbisine çıkacak takım, yeni transferleri ve kadro derinliğiyle Kadıköy’den galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ilk derbi heyecanı

Beşiktaş kadrosunda sezon başından itibaren takıma katılan Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara ve Ümit Akdağ ile geçen sezon kadroda olup derbide görev almayan Taylan Bulut ve Yasin Özcan, Kadıköy’de süre almaları halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Aynı şekilde Vincenzo Italiano da Türkiye’deki ilk derbisini tecrübe etmiş olacak.

deplasman performansı ve motivasyon

Bu sezon ligde oynanan tek deplasman maçını Corendon Alanyaspor karşısında kaybeden Beşiktaş, derbide kazanarak sezonun ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Avrupa kupalarında ise takım, deplasmanda oynadığı 3 maçtan 2’sini kazandı; Midtjylland ve Hradec Kralove galibiyetleri ile Kauno Zalgiris mağlubiyeti takımın tek uzak saha yenilgisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

takım içi dinamikler ve öne çıkan isimler

Bu sezon siyah-beyazlılarda toplam 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü 3’er golle takımın skorerleri arasında yer alıyor. Amir Murillo 2, Hyeon Gyu Oh, İlhan Fakılı, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy ise 1’er gol kaydetti.

Çekyalı futbolcu Vaclav Cerny, ligde 2 gol atarken Avrupa kupalarında 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı ve derbide etkili olması beklenen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Beninli oyuncu Junior Olaitan, siyah-beyazlıların oynadığı 9 resmi maçta da forma giymiş ve 4 asistle takım içinde asist lideri konumunda. 24 yaşındaki Olaitan, Vincenzo Italiano’nun sisteminde değişilmez isimlerden biri olarak hücum opsiyonlarını güçlendiriyor. Geçen sezon Göztepe ve Beşiktaş formalarıyla toplam 36 maçta 4 gol kaydetmişti.

geçmiş derbi sonuçları ve kadro durumu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 3 derbide siyah-beyazlılar 1 galibiyet elde ederken ligde 2 maçta mağlup oldu. Ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci yarıda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu ezeli rakibini Ziraat Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de 2-1 ile geçmişti.

Derbi öncesi siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu tablo, Vincenzo Italiano’nun elini kadro tercihlerinde rahatlatıyor ve sahaya süreceği 11 ile deplasmanda etkili bir performans hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’DE SEZONUN İLK DERBİSİNDE FENERBAHÇE’YE KONUK OLACAK.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’DE SEZONUN İLK DERBİSİNDE FENERBAHÇE’YE KONUK OLACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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