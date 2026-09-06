Kartepe'ye çok amaçlı spor kompleksi: mahalleye futbol, basketbol ve fitness alanı

proje hakkında:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Spor Kenti Kocaeli' vizyonu çerçevesinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne yeni bir spor tesisi kazandırılıyor. Yapımına başlanan tesis, 8 bin 567,36 metrekarelik bir alana yayılacak ve betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıda toplam 343 metrekare inşaat alanı barındıracak.

tesis bileşenleri:

Tesis içinde kondisyon salonu, lokal çay evi, iki giyinme odası ile biri engelli erişimine uygun olmak üzere WC ve diğer ıslak hacimler yer alacak. Yapının batı cephesinde izleyici konforu için 50 kişilik tribün planlandı. Kullanıcılara yönelik sosyal alan olarak 53 metrekarelik çay evi bulunacak; bu alan mutfak, oturma ve ıslak hacimlerden oluşuyor.

spor alanları ve kapasite:

Tesis farklı yaş ve branşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 37x56 metre sentetik çim futbol sahası, 26x15 metre futsal sahası, 15x28 metre basketbol sahası ve 9x18 metre voleybol sahası yapılacak. Ayrıca fitness aletlerinin yer aldığı özel bir alan oluşturulacak. Spor alanlarının çevresinde vatandaşların kullanımına açık üstü kapalı oturma alanları bulunacak; toplam 18 bank, 12 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

peyzaj ve çalışma takvimi:

Tesis sadece spor alanı sunmakla kalmayacak, çevre düzenlemesine de önem verilecek. Peyzaj çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları oluşturulacak ve çevreye ibreli ve yapraklı türlerden oluşan 657 fidan dikilecek. İnşaat kazıları başlamış olup, projenin 240 günde tamamlanması planlanıyor.

Tamamlandığında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bu çok amaçlı spor kompleksi, futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness gibi farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara modern, erişilebilir ve sosyal bir alan sunacak.

KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK YENİ SPOR TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI. 8 BİN 567 METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLECEK TESİSTE FUTBOL, FUTSAL, BASKETBOL, VOLEYBOL VE FİTNESS ALANLARI YER ALACAK.